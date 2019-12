Europa favorável à redução de cabras. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Comité do Conselho da Europa renova Diploma para as áreas protegidas, atribuído à Reserva Natural das Desertas, e recomenda que a população de cabras seja mantido a nível muito baixo. Saiba os pormenores nesta edição.

Aliança PSD/CDS para as Autárquicas já mexe. Partidos preparam estratégia comum nos concelhos onde são oposição. Sara Madalena avisa que não faz coligação com pessoas com as quais não se identifica. Saiba os pormenores nesta edição.

Ilegalidade gerou poupança no Porto Santo e Caixa Geral fecha balcão na Ponta do Sol são outras das notícias em destaque na edição desta quarta-feira.

Três hotéis conquistam Holly da TUI. The Cliff Bay, Quinta do Furão e Quinta Alegre estão entre os 100 melhores do mundo. Para ler no DIÁRIO.