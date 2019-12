Estão previstos 18ºC no Funchal na passagem de ano

Sem ‘pingo’ de chuva, com céu pouco nublado, vento fraco e temperatura do ar a rondar os 18 graus centígrados, eis a previsão meteorológica para a meia-noite desta terça-feira que promete tornar ainda mais convidativa a Passagem de Ano, no Funchal.

Apesar do previsível aumento de nebulosidade ao final do último dia de 2019 e madrugada de Ano Novo, não haverá ocorrência de precipitação e o vento também deverá ser fraco. Para ajudar à festa, 18ºC será a temperatura no ar na baixa do Funchal ao início da madrugada, que poderá arrefecer, até final da madrugada, até aos 16ºC.