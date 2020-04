Neste momento estão identificadas seis cadeias de transmissão de covid-19 na Região, anunciou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, na habitual actualização do boletim diário. Em todas estas cadeias de transmissão “está identificado o caso importado a que estava relacionado ou a identificação de mais do que um que possa ser a origem da infecção”, explicou Bruna Gouveia.

“A percentagem dos nossos casos, destes 48, 28 são de casos importados, mas aparentemente vamos deixar de ter casos importados, digamos assim, porque já estamos com 20 casos de transmissão local”, acrescentou o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, também presente na conferência de imprensa. “As medidas adoptadas pelo Governo Regional estão a revelar-se muito positivas no sentido de limitar a chegada destes casos importados”, disse Pedro Ramos.

A Madeira tem um novo caso positivo para covid-19, totalizando 48 casos. Entre estes está já um caso recuperado, nomeadamente da turista holandesa, que já regressou ao seu país de origem.

Ainda em relação ao novo caso positivo registado na Madeira trata-se de um caso de transmissão local. “Trata-se de uma pessoa na faixa etária dos 20-29 anos, residente no Funchal, e refere-se especificamente a um contacto próximo dos casos confirmados e identificados nos últimos dois dias”, acrescentou Bruna Gouveia. “A investigação epidemiológica está ainda em curso, mas há também a possibilidade de contacto deste caso com casos importados anteriormente identificados”, explicou a vice-presidente do IASAÚDE.

“Este doente estava sintomático e cumpria quarentena desde o dia 16 de Março”, disse Bruna Gouveia.

Quanto aos dois doentes que se encontram hospitalizados, mantêm-se nas duas unidades de internamento dedicadas à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça (um no internamento normal, outro na unidade de cuidados intensivos). “Os dois doentes mantêm-se estáveis”, observou Bruna Gouveia.

Os restantes doentes encontram-se em isolamento no seu domicílio ou em unidade hoteleira designada e mantêm “sintomas ligeiros, estando acompanhados pelas autoridades de saúde de cada concelho”.

Até ao momento, 277 casos foram negativos, 4 aguardam resultado laboratoriais, num total de 329 casos suspeitos já estudados na Região desde 29 de Fevereiro.

Neste momento 550 pessoas estão em vigilância activa, três dos quais profissionais de saúde, e o oito bombeiro do Porto Santo. 309 pessoas encontram-se em alojamento designado, a cumprir quarentena obrigatória: 27 no Hotel Praia Dourada, 3 na Quinta do Lorde e 279 no Hotel Vila Galé.

Em vigilância passiva estão identificada 232 pessoas. Em relação à Linha SRS24 mantém-se a tendência de diminuição. Nas últimas 24 horas foram efectuadas 59 chamadas, num total de 5.306 desde o início da operacionalização da linha.