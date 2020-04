Estão abertas as candidaturas aos apoios à mobilidade eléctrica

A Secretaria Regional de Economia revela, através de um comunicado de imprensa, que os cidadãos e as empresas da Madeira interessados em adquirir um veículo eléctrico novo podem já contactar os stands aderentes, uma vez que está concluído o processo burocrático que teve como objectivo pôr em prática o Programa de Incentivo à Mobilidade Eléctrica da Madeira.

Os empresários do ramo do sector automóvel, designados por entidade intermediárias, pessoa singular ou colectiva, que ainda estejam interessados em aderir ao protocolo a celebrar no âmbito do programa de incentivo deverão enviar todos os documentos necessários, para validação, para o correio electrónico [email protected]

A medida visa incentivar a mobilidade eléctrica na Região, por questões ambientais e ainda de diminuir a dependência energética dos combustíveis fósseis.