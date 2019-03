Estão abertas 6 vagas para técnicos de atendimento de ‘contact center’ municipal do Funchal

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal anunciou, esta tarde, que já se encontram abertas 6 vagas para técnicos de atendimento para integrar o contact center municipal. Este pretende ser mais um passo da autarquia no âmbito da Modernização Administrativa, no dia em que a Loja do Munícipe celebra o seu 2º aniversário.

Aliás, após a reunião de Câmara, Miguel Silva Gouveia fez questão de frisar a aprovação unânime de todas as deliberações, tais como “a quarta campanha municipal gratuita de vacinação antirrábica, identificação electrónica e desparasitação interna para cães, que já decorre desde a semana passada, e de mais dois benefícios fiscais na área de reabilitação urbana, para dois prédios no centro histórico do Funchal, nas freguesias da Sé e de São Pedro”.

Np que diz respeito à Modernização Administrativa, relembrou o segundo aniversário da Loja do Munícipe. “Registamos com muito agrado os resultados dos nossos inquéritos de satisfação e das auditorias de qualidade que temos tido, e as próximas novidades são duas soluções tecnológicas que já adquirimos, uma delas para transpor o profissionalismo com que esta loja tem vindo a trabalhar para o atendimento telefónico, através de um contact center, e a outra uma aplicação para dispositivos móveis sobre os serviços camarários”, afirmou o autarca.