Estado do mar na Madeira agrava-se na madrugada de sábado

A Marinha prevê um agravamento das condições meteorológicas oceanográficas no arquipélago da Madeira, entre a madrugada de sábado, dia 17 de Novembro, e a tarde de domingo, dia 18 de Novembro. O Estado do mar e do vento sofrerão assim um agravamento, sendo esperada forte ondulação marítima em toda a ilha da Madeira com ondulação proveniente do quadrante Noroeste, com altura significativa que poderá atingir os 7 metros, perspectivando ondas superiores a 12 metros. O vento poderá registar velocidades superiores a 36 km/h e rajadas acima de 60 km/h.

Recomenda-se a adopção de medidas de precaução, nomeadamente o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas, evitar passeios junto ao mar, em especial nos molhes, e nas praias.

​A população deve evitar as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima e junto à orla marítima, manter uma atitude vigilante, tendo em conta que nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.​