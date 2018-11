Esta terça-feira o Parlamento Europeu terá um ‘gostinho’ madeirense

Iguarias madeirenses em Bruxelas

O Parlamento Europeu acolhe o ‘Tasting Madeira’, um evento promovido pela eurodeputada madeirense, Cláudia Monteiro de Aguiar, como forma de promover o destino Madeira.

Juntar poncha, lapas, bolo do caco, chouriço, atum com cebolada, milho frito, gaiado, requeijão, Vinho Madeira, bolos de mel, queijadas, broas de mel, bananas, pêras abacates, anonas, maracujás e carne vinha d’alhos significa. É juntar todas as iguarias madeirenses. E é isso que a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar quer dar a conhecer ao Parlamento Europeu. O verdadeiro gosto madeirense, mesmo que a ilha esteja a 2.700 quilómetros de Bruxelas.

‘Roteiro das Eleições’

Os alunos da Escola Profissional Cristóvão Colombo realizam uma sessão informativa denominada ‘Roteiro das Eleições’, integrada no concurso escolar ‘A minha voz na União Europeia’, organizado pelo Centro de Informação Europe Direct Madeira.

A equipa ‘Vox Populi’, constituída por quatro alunos do 12.º ano do Curso de Desenho Digital 3D, apresentará uma sessão com carácter inovador, demonstrando as suas capacidades não só para a organização de um evento desta natureza como também para a criação de estratégias de comunicação eficazes, pondo em prática alguns dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

A sessão tem lugar no auditório da EPCC, pelas 14h10, e contará com orador e coordenador do CIED Madeira, Marco Teles.

O principal objectivo do concurso é consciencializar para a importância do Parlamento Europeu e do voto nas próximas eleições europeias.

Assinatura de contratos de concessão entre o SRIAS e o PEED

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS) procede, pelas 10 horas, à assinatura de contratos de concessão de incentivos no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados - PEED.

Os contratos decorrem de pedidos de financiamento para ideias de negócio apresentados por desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira.

Nesta sessão, decorrerá no auditório da SRIAS, será apresentada a análise e o balanço dos projectos aprovados pelo Instituto de Emprego ao longo do ano de 2018 e respectiva evolução dos mesmos.

‘Coronel Nepomuceno de Freitas’

Apresentação da obra ‘Coronel Nepomuceno de Freitas’ da autoria de Francisco Fernandes, pelas 17 horas, no salão nobres da Câmara Municipal da Calheta, cuja apresentação do livro estará a cargo de Manuel Leça, ex-presidente do Município da Calheta.

Prémios de mérito escolar

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa, pelas 10h15, na cerimónia de abertura da Gala de Mérito 2018 da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, a decorrer nas instalações da escola.

Serão entregues prémios de mérito escolar a 9 alunos do segundo ciclo, a 12 alunos do terceiro ciclo, a 20 alunos do Secundário, a 16 alunos dos Cursos Profissionais e a 10 alunos dos CEF’s.

Serão ainda alvos de distinção quatro projectos da escola: Parlamento dos jovens; Núcleo da Ginástica Acrobática; “We dance”; ‘Viver com Amor e Afecto’.