Esta terça-feira há reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira

Agenda da ALM

Reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), pelas 9 horas.

Destaque para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, com a apreciação na generalidade do projecto de resolução, da autoria do PSD, intitulado ‘Cumprimento do Governo da República da Redução da Taxa do Empréstimo do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF)’.

Reunião da ‘2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo’, pelas 14h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Primeira apreciação do Projecto de Resolução, da autoria do PS, intitulado “Criação de um plano de contingência para o Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo”;

2. Análise e votação do requerimento de Audição Parlamentar, da autoria do PS, intitulada “Para apurar as repercussões do atraso na colocação das iluminações da época natalícia”;

3. Outros Assuntos.

Encontros BPI com Empresas da Região

O BPI promove a 10ª etapa da iniciativa ‘Encontro BPI com Empresas’, pelas 9 horas, no Pestana Casino Park.

No seminário serão debatidos os desafios do desenvolvimento económico na Madeira, com enfoque em particular no crescimento sustentável do Turismo, bem como as oportunidades de financiamento para projectos empresariais.

A iniciativa conta com a presença de Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional e de Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal Funchal.

Acções de esclarecimento aos vinicultores regionais

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, realiza uma acção de esclarecimento sobre ‘O Repouso vegetativo da Vinha’ no Seixal.

O ciclo de acções de esclarecimento prolonga-se até dia 29 do presente mês, por várias freguesias da Região.

As formações serão ministradas por técnicos especializados que o IVBAM coloca à disposição dos viticultores.

Embaixada russa no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal informa, a pedido da Embaixada da Federação da Rússia em Portugal, que terá lugar no Funchal, esta terça-feira, um dia de atendimento consular, dirigido à comunidade russa residente na Madeira.

O serviço de atendimento consular será realizado pelos representantes da Embaixada, das 9 horas às 13 horas e das 14 horas às 18 horas, na Rua dos Ferreiros, número 260, e para marcar a visita, todos os interessados devem enviar e-mail para o endereço centrorusso.pushkin@gmail.com ou contactar o +351 919 837 813, especificando o tipo de serviço/apoio que pretende obter.

Recepção da governadora do Distrito 1960 do Rotary International

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto recebe, pelas 11 horas, no Palácio de São Lourenço, a governadora do Distrito 1960 do Rotary International, Ilda Braz, em audiência.

O presidente da ALM, Tranquada Gomes recebe, pelas 15 horas, a governadora do Distrito 1960 do Rotary International, Ilda Braz, numa audiência para apresentação de cumprimentos.

Escola do Estreito celebra 40 anos

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque visita, pelas 10 horas, a Escola Básica do 2.º e 3-º ciclo do Estreito de Câmara de Lobos que celebra 40 anos.

Susana Prada visita a remodelação da Levada das Figueiras

A secretária Regional do Ambiente do Recursos Naturais, Susana Prada, realiza, às 12 horas, uma visita aos trabalhos de remodelação da Levada das Figueiras, em Machico.

Uma intervenção incluída na obra de 5,5 milhões de euros que o Governo Regional tem em curso, através da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), que visa a remodelação do sistema de regadio da Região.

‘Tourism Innovation Challenge’

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participa, pelas 9 horas, na abertura do ‘Tourism Innovation Challenge’, evento promovido pela Startup Madeira e o Turismo de Portugal e que decorre no hotel Four Views Monumental.