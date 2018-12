Esta terça-feira é apresentado o Orçamento Regional para 2019 na ALM

Apresentação do Orçamento da Região para 2019

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) reúne-se, em sessão plenária, pelas 9 horas, para apreciação na generalidade das propostas de Orçamento da Região Autónoma da Madeira e do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento para 2019.

A abertura da sessão conta com a intervenção do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que fará uma apresentação do Orçamento e o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento para 2019.

Eleições ACIF-CCIM

A ACIF-CCIM (Associação do Comércio e Indústria do Funchal) informa que esta terça-feira, decorre a eleição dos corpos sociais para a Mesa da Assembleia-Geral, Direcção e Conselho Fiscal, para o triénio 2019-2021.

A votos vão os candidatos da única lista a sufrágio, liderada por Jorge Veiga França.

Novos instrumentos de promoção pública de habitação

Sessão de apresentação dos novos instrumentos de apoio à promoção pública de habitação, no Teatro Municipal Baltazar Dias, pelas 9h30, que contará com a presença e intervenção da secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

Inauguração da Casa Sindical da Madeira

A USAM – União dos Sindicatos da Madeira e a Associação das Delegações Sindicais Conjuntas, informam quanto a inauguração da Casa Sindical da Madeira, pelas 11h30, na nova sede, na Rua do Bom Jesus, n.º 9 – 1.º F, no Funchal.

Esta Inauguração contará ainda com a presença do Secretário Geral da CGTP-IN, Arménio Carlos, e de vários dirigentes dos Sindicatos Nacionais e da Madeira.

3.ª Edição das ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’

Inauguração da exposição ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’, pelas 17 horas, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias. Evento contará com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paula Cafôfo.

Os visitantes poderão encontrar nesta exposição fotografias, do museu de fotografia Vicentes, de antigas fábricas representando o processo de fabrico. Estará ainda exposto diversas peças, documentos, livros de registos e alguns bordados executados pela Bordal desde a sua fundação em 1962.

Exposição estará aberta ao público de 12 de Dezembro a 5 de Janeiro de 2019.

Secretaria da Saúde assina contrato programa com a APCM

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de assinatura do contrato-programa com a Associação Paralisia Cerebral da Madeira (APCM), pelas 17 horas, nas instalações do IASAÚDE.

A APCM dá apoio a 49 utentes em regime de Lar residencial e a 37 utentes em regime semi-internato, num centro de actividades ocupacionais. Esta instituição assegura igualmente outro tipo de respostas, nomeadamente a prestação de serviços ao nível de consultas externas, em áreas como a fisioterapia, psicomotricidade, hidroterapia e terapia da fala, abrangendo cerca de 200 utentes.

Abertura da exposição ‘Os Meus Meninos Jesus’

A Câmara Municipal de Machico, através do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico, promove, pelas 17h30, a abertura da exposição ‘Os Meus Meninos Jesus’.

Cerca de 50 meninos Jesus de Pedro Miguel Andrade, uma criança de 9 anos, que tem uma predilecção especial por este tipo de arte sacra, estarão em exposição até 7 de Janeiro do próximo ano.

Lançamento da 1ª pedra no ‘Empreendimento da Quinta Falcão IV’

Cerimónia de lançamento da 1ª pedra no ‘Empreendimento da Quinta Falcão IV’, um total de 30 novos fogos que serão construídos pela Câmara Municipal do Funchal na Quinta Falcão, em Santo António, ao abrigo do programa ‘Amianto Zero’. Evento conta com a presença da secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho.

Exposição ‘O Natal na Casa da Calçada’

A Casa-Museu Frederico de Freitas assina quadra natalícia com a inaugurando da exposição temporária ‘O Natal na Casa da Calçada’.

Refira-se que a visita a esta exposição, que estará patente ao público entre 11 de dezembro e 19 de janeiro de 2019, é gratuita, de terça-feira a sábado, entre as 10h e as 17h30. As visitas guiadas realizam-se para grupos, com o mínimo de 6 pessoas, sob marcação prévia junto dos Serviços Educativos, através do telefone 291202578 ou por e-mail (cmffreitas.drc.sretc@gov-madeira.pt).

II Festival de Coros Escolares da Madeira

Decorre, durante esta semana, o II Festival de Coros Escolares da Região Autónoma da Madeira (RAM), na Placa Central da Avenida Arriaga, e ao palco subirão cerca de 500 alunos oriundos de 17 escolas do 1.º ciclo do ensino básico que, sob a orientação de 15 professores de apoio às áreas artísticas, interpretarão canções natalícias percorrendo vários géneros e estilos musicais.

Este festival conta com duas sessões diárias, pelas 11 horas e pelas 17 horas, e é de entrada livre. O programa do evento está disponível na página Web da Direcção Regional de Educação no separador da Educação Artística.

Programa do dia 11 de Dezembro:

11 horas

Coro da EB1/PE da Assomada de Santa Cruz, com direcção artística de Isabel Veiga;

Coro do Colégio de Santa Teresinha do Funchal, com direcção artística de Marília Sousa.

17 horas

Coro da EB1/PR do Lombo de S. João e EB1/PE do Lombo dos Canhas da ponta de Sol, com direcção artística de Telmo Rodrigues;

Coro EB1/PE da Achada do Funchal, com direcção artística de Rolando Varela.