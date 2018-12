Esta sexta-feira há votação final global do Orçamento da Região para 2019

Votação final global do Orçamento da Região para 2019

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) reúne-se, em sessão plenária, para a votação final e global do Orçamento da Região Autónoma da Madeira e do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento para 2019.



Agenda Assembleia Legislativa da Madeira

Reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo, pelas 9 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Discussão e votação na especialidade da Proposta de Decreto Legislativo Regional intitulada “Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019” e a “Proposta do Plano e Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2019 – PIDDAR 2019”.



PSD/Madeira vai a votos

Eleições directas para a Comissão Política Regional e Secretariado do PSD/Madeira. A votação acontece entre as 17h30 e as 20h30, nas sedes do PSD/M.

Nestas eleições apresentou-se uma única candidatura liderada por Miguel Albuquerque, sendo que a nova Comissão Política e o novo Secretariado tomam posse a 19 de janeiro do próximo ano, no primeiro dia do XVII Congresso do PSD/Madeira, altura em que serão também eleitos os restantes órgãos do partido.

28 novos fogos no Complexo Habitacional dos Viveiros

Inauguração, pelas 11 horas, de 28 novos fogos no Complexo Habitacional dos Viveiros, em São Pedro, construídos pela Câmara Municipal do Funchal, ao abrigo do programa ‘Amianto Zero’.

Lançamento do livro ‘Intermediate Urban Islands Influence’

A Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos realiza na sua sede, pelas 18 horas, o lançamento do livro ‘Intermediate Urban Islands Influence’ com a presença do seu coordenador, Rodrigo Vargas. Durante o evento ocorrerá uma Mesa Redonda com a presença dos arquitectos Roberto Rodrigues, Cristina Perdigão, Cristina Pereira e Rui Campos Matos.

‘Natal no Bairro’

O Bairro da Nazaré, acolhe a partir das 17 horas o evento ‘Natal no Bairro’, que contará com muitas actividades lúdicas e música.

Esta iniciativa conta com a participação da Associação Cultural e Recreativa Africana, Associação Garota do Calhau, Associação Onda Russa, Associação Presença Feminina, Associação Reinventa, Centro Comunitário de São Martinho, Coro da Catedral do Funchal, Grupo de Folclore Cultural e Recreativo da Casa do Povo de São Martinho, Grupo de Folclore Monte-verde, Grupo de Tocares e Cantares Verde Limão, e com a actuação da dupla internacional Sandra&Ricardo e da Banda Municipal da Ribeira Brava, dirigida pelo Maestro Maurício Andrade.

Será ainda apresentada uma exposição de presépios e decorações natalícias de diversas comunidades estrangeiras residentes na ilha, numa montagem feita pelas associações que fazem parte do evento.

Concertos de Natal

A Igreja do Colégio, no Funchal acolhe dois concertos de Natal, a partir das 21 horas, com o Ensemble Vocal Feminino Ninfas do Atlântico da DSEAM e a Orquestra Académica do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

Conferência de especialistas na UMa

Esta sexta-feira, quatro especialistas nacionais reúnem-se na Universidade da Madeira (UMa) para ensaiar uma ‘Abordagem de Questões da Cultura Regional e Local’ (Literatura e Linguística).

Esta sessão, organizada pela Direção do Curso de Mestrado em Estudos Regionais e Locais da UMa, terá lugar no Anfiteatro 1 do edifício do Campus da Penteada, das 10h às 12h15. A entrada é livre e aberta ao público em geral, sendo particularmente destinada aos interessados em Estudos Regionais e Locais.

Abertura de um espaço de vime

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, estará presente na abertura de um novo espaço dedicado exclusivamente ao vime, nas instalações do IVBAM (Rua 5 de Outubro), pelas 11 horas.

Encerramento da Jornada ‘Crianças, Jovens e Famílias: Contexto (s) de Intervenção em Saúde’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de encerramento da Jornada ‘Crianças, Jovens e Famílias: Contexto (s) de Intervenção em Saúde’, pelas 12h30, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Uma iniciativa do Serviço Social do SESARAM.

Lions Club Funchal sensibiliza para a importância das árvores indígenas

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, acompanha, pelas 10h15, na Quinta Jardins do Imperador Monte, uma iniciativa do Lions Club Funchal que visa a sensibilização para a importância e utilidade que as árvores indígenas representam para a florestas da Madeira. Durante a iniciativa serão plantadas várias árvores.

Festa de Natal da Associação Santana Cidade Solidária

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente, pelas 15h30, na abertura oficial da festa de Natal da Associação Santana Cidade Solidária que se realiza no Salão Paroquial de Santana.