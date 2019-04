Esta sexta-feira em cinco números

2,50 euros

As crianças pagam, a partir desta sexta-feira, 2,50 euros para praticar ténis, futebol, atletismo, minigolfe, entre outras actividades, no Centro Desportivo da Madeira. O pacote é dirigido às instituições e seus utilizadores para incentivar à prática desportiva, sobretudo durante as férias.

3 a 18 anos

É a idade dos intérpretes do musical ‘Rei Leão, da Escola de Dança do Funchal, espectáculo que sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias entre 12 e 14 de Abril.

+ 2,5 milhões de euros

O CDS sugere que o Governo Regional baixe o preço dos combustíveis na Região, apontando que o executivo madeirense, em 2019, está a arrecadar a mais, todos os meses, 2,5 milhões de euros em receita fiscal com os combustíveis.

90 mil euros

Dos cerca de 150 mil euros aprovados para o Orçamento da Ponta do Sol, 90 mil serão para pequenas empreitadas, como recuperação de veredas e pequenos acessos no concelho.

10 de Abril

A campanha ‘Madeira e Porto Santo Juntos por Moçambique’ prolonga-se até à próxima 4.ª feira, 10 de Abril. Alimentos enlatados, garrafas de água, fraldas para bebé, sabão azul e branco e de glicerina, lixívia e purificadores de água, são os bens mais em falta.