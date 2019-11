Esta sexta-feira, dia 8 de Novembro, em números

800 participantes

Hoje, realizou-se a XIII Conferência Anual de Turismo (CAT), evento organizado pela Delegação Regional da Ordem dos Economistas, que recebeu mais de 800 participantes, no Centro de Congressos - Casino da Madeira, no Funchal.

4 de Outubro

A decisão da juíza de Instrução da Comarca da Madeira no caso da queda da árvore no Monte só será conhecida no fim de Fevereiro, princípio de Março. No entanto, a fase de instrução deste processo começou a 4 de Outubro de 2019 à porta fechada.

25 anos

O Hotel Encumeada, unidade criada há 25 anos pelo empresário José Duarte, foi vendido a uma sociedade de empresários madeirenses.

6 mil habitações

Até hoje, na Madeira, construíram-se 6 mil habitações sociais, das quais 1.200 se encontram na posse dos municípios. No que diz respeito à habitação social, perto de 7.400 famílias já beneficiaram desse apoio, sendo que actualmente 4 mil famílias continuam a usufruir dessas habitações.