Esta sexta-feira comemora-se o Dia Nacional do Mar

Dia Nacional do Mar

O Museu da Baleia da Madeira, em Machico comemora o Dia Nacional do Mar com várias iniciativas gratuitas e elucidativas ao mar.

Agendada ainda uma actividade de limpeza de praia, no Caniçal, intitulada ‘Ajude a virar a Maré’. A acção de educação ambiental é desenvolvida em parceria com as escolas e centros de dia locais.

A Câmara Municipal do Funchal também comemora o Dia Nacional do Mar junto dos jovens, com várias visitas guiadas à Estação de Biologia Marinha do Funchal.

‘Amar o Mar’

Lançamento do livro ‘Amar o Mar’, pelas 16 horas, na Escola do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Caniçal. A obra é resultado do trabalho dos alunos, professores e funcionários da escola, realizado no âmbito do seu projecto educativo. O texto e imagens do livro são da autoria dos alunos do 4.º ano, do ano lectivo 2016/2017. A apresentação do livro será feita por Susana Fontinha e conta com a presença da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada e do secretário da Educação, Jorge Carvalho.

Curso de Defesa Nacional

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, intervém pelas 18 horas, na sessão de abertura do Curso de Defesa Nacional, no Salão Nobre do Governo Regional.

Conferência ‘Darwin na Madeira’

Mo âmbito do mês da educação e ciência, a Fundação Francisco Manuel dos Santos organiza, pelas 15 horas, no Colégio dos Jesuítas, uma conferência intitulada ‘Darwin na Madeira’.

Com moderação de David Marçal, os Professores Nuno Ferrand e Thomas Dellinger, conhecedores da obra de Darwin, bem como da história natural da Madeira, apresentam a ligação entre o famoso cientista e a “pérola do Atlântico”.

O evento será encerrado pelo Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, e por Guilherme Silva, Presidente da Comissão Executiva das Comemorações dos 600 Anos.

Câmara Municipal do Funchal

Sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, pelas 10 horas.

Novembro Azul – Cancro do Homem

Concerto solidário de Miguel Pires, pelas 21h30, no Hotel Vila Porto Mare, onde a receita do espectáculo reverte para o ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que por sua vez tem como objectivo apoiar os doentes oncológicos e seus familiares, nas mais diversas vertentes e fases da doença.

O bilhete tem um custo de 10 euros e pode ser adquirido na sede da delegação, na recepção do hotel e à porta do concerto, no próprio dia.

Exposição ‘Paisagens Singulares’

Inauguração da exposição ‘Paisagens Singulares’ de Sofia Areal na sede da Ordem dos Arquitectos, na Rua dos Netos, número 24, no Funchal.

Agenda da Assembleia Legislativa da Madeira

Reunião da ‘7.ª Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego da Assembleia Legislativa’, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Primeira apreciação do Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do PCP, intitulado “Acréscimo Regional ao Salário Mínimo Nacional”;

2. Primeira apreciação do Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do BE, que “Fixa o valor do Salário Mínimo Nacional em vigor na Região Autónoma da Madeira para o ano de 2019”;

3. Primeira apreciação da Proposta de Decreto Legislativo Regional que “Regulamenta a presença electrónica do Governo Regional da Madeira”;

4. Primeira apreciação do Projecto de Resolução, da autoria do PCP, intitulado “Combate à diferença de remuneração com base no género”;

5. Apreciação do Requerimento de Audição Parlamentar, da autoria do JPP, “no sentido de compreender as condições de trabalho dos trabalhadores de estiva do Porto do Caniçal”;

6. Apreciação do Requerimento de Audição Parlamentar, da autoria do PS, sobre os concursos para admissão de pessoal para a Administração Pública;

7. Ponto da situação relativo à Audição Parlamentar, da autoria do JPP, “Sobre as condições de trabalho na empresa Portway – handling de Portugal, SA”.

Simulação de um incidente no Lobo Marinho

A Baía do Funchal recebe, pelas 08h30, um exercício de preparação para a resposta a incidentes em elevada escala no mar. O início do exercício acontece no ‘Lobo Marinho’, que irá simular o navio sinistrado, sendo que à saída do Porto do Funchal será detectado um incêndio a bordo, que irá ficar fora de controlo. Neste exercício participara várias forças de socorro terrestre, marítimo e aéreo.

Encontro formativo

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação, organiza o encontro formativo ‘Cidadania e desenvolvimento: Desafios e linhas de acção na Educação e na Saúde’, que terá lugar entre as 9h30 e as 17h30, no auditório do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira.

Este encontro destina-se aos educadores de infância e aos professores do ensino básico e ensino secundário.

Sons e Sabores Madeira 2018

Arranca a 6.ª edição do Sons e Sabores Madeira, em Santa Cruz, onde durante três dias pode desfrutar de momentos musicais e mostras gastronómicas.