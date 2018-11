Esta sexta-feira andando, correndo ou passeado participe na 2.ª Corrida dos Homens

‘2.ª Corrida dos Homens’

A Praça do Mar, no Funchal é ponto de arranque da ‘2.ª Corrida dos Homens’, pelas 18 horas, com o lema ‘Andando, correndo, passeado’, apadrinhada por Ferdinando Pereira.

Iniciativa inserida no ‘Novembro Azul’, uma campanha que se realiza por diversas entidades no mês de novembro, dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para consciencialização sobre as doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do Cancro de Próstata.

Corrida organizada pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra Cancro em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira.

Visita à obra de beneficiação da Levada dos Cedros

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada visita pelas 12 horas, uma obra integrada na empreitada de ‘Reparação dos percursos pedestres recomendados na RAM’, a recuperação da Levada dos Cedros, no Porto Moniz.

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) já terminou os trabalhos de recuperação e beneficiação do PR14 da Levada dos Cedros (Fanal), sendo este um dos mais emblemáticos e esplendorosos percursos recomendados da Madeira.

O PR14 da Levada dos Cedros encontrava-se encerrado há algum tempo, por ocasião de uma derrocada que danificou parte do talude, pelo que os trabalhos agora concluídos permitiram a sua estabilização, garantindo, assim, a esperada reabertura, uma vez que se trata de um percurso recomendado.

Jornadas de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de abertura das Jornadas de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, pelas 10h15, no Hotel Meliã Madeira Mare. Uma iniciativa das Irmãs Hospitaleiras do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família.

Black Friday

A Black Weekend chega ao Madeira Shopping, com descontos imperdíveis e promoções exclusivas. Durante os três dias, de 23 a 25 de novembro, os visitantes do Centro poderão usufruir das melhores ofertas, antecipando as suas compras para o Natal e surpreendendo familiares e amigos com as melhores escolhas.

Agenda da Assembleia Legislativa da Madeira

Reunião da ‘2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo’, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Emissão de parecer por solicitação da Assembleia da República relativo as propostas de alteração à Proposta de Lei n.º 156/XIII/4.ª (GOV), que “Aprova o Orçamento do Estado para 2019”;

Reunião da ‘4ª. Comissão Especializada Permanente de Equipamento Social e Habitação’, pelas 11h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apreciação e emissão de parecer da Assembleia da República relativo à Proposta de Lei n.º 161/XIII que “Mantém em vigor e generaliza a aplicação do sistema de informação cadastral simplificada.

Reunião da ‘5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais’, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Audição Parlamentar sobre “A ADSE e o tratamento dos seus beneficiários na Região Autónoma da Madeira”, com a presença da Senhora Presidente da ADSE – Dr.ª Sofia Portela

Entrega das propostas de Orçamento Regional

O Presidente da Assembleia, Tranquada Gomes, recebe em audiência, pelas 15 horas, o vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que irá proceder à entrega das propostas de Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) e do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2019.

Gala de Encerramento – Ciclismo

A Gala de Encerramento da época desportiva 2018 acontece, pelas 19h30, no auditório do Centro Cívico de Santa Maria, no Funchal.

Na iniciativa serão entregues os prémios aos 1.ºs, 2.ºs e 3.ºs classificados das Taças da Madeira (Ciclismo de Estrada, Cross Country, Downhill, Downtown e Enduro), serão também entregues os prémios aos escalões de Formação.

Jornadas das Regiões Ultraperiféricas

O Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, acolhe, pelas 9 horas, as ‘15.ª Jornadas Autárquicas das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia e Cabo Verde’.

‘Funchal sem Beatas’

No âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos no Funchal, a campanha de sensibilização ‘Funchal Sem Beatas’ passará por diversas ruas do Funchal, oferecendo sugestões que promovam a redução da produção de resíduos e cinzeiros para os estabelecimentos comerciais aderentes. A acção decorre, pelas 10 horas, na Rua dos Tanoeiros e conta com a presenças da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo.

Dia Mundial pela Erradicação da Violência contra as Mulheres

A Praça do Município é o início da caminhada a respeito do Dia Mundial pela Erradicação da Violência contra as Mulheres, que decorrerá pela Baixa do Funchal, pelas 16h30. Evento que conta com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

‘Contributo da Expansão Portuguesa para a Economia Mundial’

A Madeira recebe, esta sexta-feira, o Congresso Internacional ‘Contributo da Expansão Portuguesa para a Economia Mundial’, que acontece no Centro de Congressos da Madeira e juntará 17 figuras de renome ligadas a diversas áreas, desde História, Banca, Forças Armadas, Marinha, Universidades, Economia, Gestão, Saúde, Tecnologias e Informação Económica.

O evento, integrado nas Comemorações alusivas aos 600 Anos, procurará, nos vários domínios da história e do saber mas, particularmente, numa perspectiva económica, suscitar a discussão sobre os desafios que foram ultrapassados pelos portugueses, ao longo da história e, naturalmente, sobre as oportunidades que se projectam, para o futuro, à escala global, na qual a Madeira terá de saber encontrar o seu espaço.

Entrada gratuita, não sendo necessária inscrição.