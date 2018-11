Esta segunda-feira ‘Vamos FALAR sobre o Cancro da Próstata’

‘Vamos FALAR sobre o Cancro da Próstata’

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC), em parceria com a Secretaria Regional da Saúde e o SESARAM, organiza esta segunda-feira, pelas 18h30, no auditório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma palestra com o tema: ‘Vamos FALAR sobre o Cancro da Próstata’, que tem como oradores, Pedro Fernandes e Ferdinando Pereira, num debate moderado pelo Presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa.

Prevenção de comportamentos aditivos e dependências

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, marca presença, pelas 9h30, na cerimónia de abertura das ‘2.ª Jornadas de Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências’, no auditório da Escola da APEL.

Agenda da Assembleia Legislativa da Madeira

Reunião da ‘3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente’, pelas 14h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Votação das atas n.ºs 2 e 3 relativas à reunião de 29/10/2018 e 14/11/2018 respetivamente;

2. Primeira apreciação do Projeto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do PS, intitulado “Estabelece o modelo de gestão para os Percursos de BTT homologados na Região Autónoma da Madeira”, após auscultação;

3. Análise e emissão de parecer, por solicitação do Governo da República, relativo ao Projeto de Decreto-Lei que “Altera as normas gerais aplicáveis à produção e comercialização de materiais florestais de reprodução utilizados para fins florestais” – MAFDR – (Reg. DL 413/2018);

4. Análise e emissão de parecer, por solicitação da Assembleia da República, relativo ao Projeto de Resolução n.º 1870/XIII/ 4.ª (CDS-PP) intitulado “Recomenda ao Governo a implementação de medidas regulamentares urgentes de proteção das espécies de cavalos-marinhos em Portugal”;

5. Análise e emissão de parecer, por solicitação da Assembleia da República, relativo ao Projeto de Lei n.º 1026/XIII/4.ª (PEV) que “Atribui a colheita de amostras de água e de biofilmes em situações de cluster ou surto aos Técnicos de Saúde Ambiental (1ª. Alteração à Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto)”.

Reunião da ‘5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais’, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Emissão de parecer por solicitação do Governo da República relativo ao Projeto de Decreto-Lei que “Aprova a orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil” – MAI – (Reg. DL 398/2018);

2. Emissão de parecer por solicitação do Governo da República relativo ao Projeto de Decreto Lei que “Cria as carreiras especiais de sapador bombeiro e de oficial sapador bombeiro da administração central, regional e local, e estabelece o respetivo regime jurídico” – MAI – (Reg. DL 424/2018);

3. Análise e votação do requerimento de Audição Parlamentar, da autoria do PCP, “Sobre o estado da saúde na Região Autónoma da Madeira”;

4. Análise e votação do requerimento de Audição Parlamentar, da autoria do CDS/PP, intitulada “Esclarecimentos sobre a devolução de fundos europeus concedidos para a compra de equipamentos instalados na Unidade de Medicina Nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça”;

5. Análise da petição pública, intitulada “Para que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira recomende ao Governo da República, que torne as diligências necessárias para o reconhecimento da ICTIOTERAPIA como medicina complementar”;

6. Outros Assuntos.

Reunião da ‘2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo’, pelas 14h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único – Audição Parlamentar com a presença de Representantes da Delegação da Madeira do Sindicato dos Guias-Intérpretes, com a finalidade de esclarecer questões “Sobre a defesa da qualidade do destino Madeira”.

Intervenção na rede de abastecimento de água do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que esta segunda-feira, haverá trabalhos de intervenção na rede de abastecimento de água do Caminho do Lombo dos Aguiares, na freguesia de Santo António, afetando o abastecimento nas seguintes ruas:

- Caminho do Lombinho;

- Vereda da Castanha;

- Rampa do Campo do Andorinha.

Esta situação decorrerá entre as 9h30 e as 12h. A CMF agradece a compreensão de todos.

Arte Contemporânea abordada em conferência por José Manuel Ruiz

‘Arte Contemporânea e novas subjetividades ‘é o título da conferência, que terá lugar na sala do senado, na Universidade da Madeira, pelas 10 horas.

Conferência organizada no âmbito da Licenciatura em Artes Visuais que tem como orador convidado José Manuel Ruiz, artista, docente e investigador.