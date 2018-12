Esta quarta-feira há greve dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica

Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica em greve

Greve dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, que se concentram entres as 12 horas e as 15 horas, na Avenida Arriaga junto à estátua de João Gonçalves Zarco, para assinalar o arranque de uma greve que decorrerá até ao final do ano. Os protestos arrancam às 00:00h do dia 5 de dezembro até às 24:00h do dia 6 de dezembro, sob a forma de paralisação total do trabalho, assegurando apenas os serviços mínimos previsto na Lei

Estes profissionais consideram inaceitável que o Governo possa tentar encerrar o processo negocial, unilateralmente, sem acordo com os Sindicatos.

Dia Mundial do Solo

A Câmara Municipal do Funchal assinala esta quarta-feira, o Dia Mundial do Solo, com a conferência ‘Os nossos solos estão vivos: diversidade, interacções e contribuições dos organismos edáficos’, que decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, pelas 15 horas. A palestra terá como convidada a oradora Maria Jesus Briones, da Universidade de Vigo. A conferência é de entrada livre.

Agenda da Assembleia Legislativa da Madeira

Reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Emissão de parecer sectorial, a enviar à 2ª Comissão Especializada, sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional, intitulada “Orçamento da Região Autónoma da Madeira para e plano de investimentos para 2019, bem como a “Proposta do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2019 – PIDDAR 2019”.

Seminário sobre alojamento local

O auditório do Museu da Electricidade acolhe o seminário ‘Alojamento local – A Lei, o Negócio e o Mercado’.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado marca presença na sessão de aberturas pelas 9h30.

Esclarecer o ‘Orçamento com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Orçamento com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, apresenta à população do Porto Moniz, as principais medidas de apoio às famílias e empresas, previstas no Orçamento Regional para 2019.

A sessão de esclarecimento tem lugar, pelas 18 horas, no Hotel Moniz Sol.

Entrega dos apoios financeiros as famílias

A Secretaria Regional da Inclusão dos Assuntos Sociais, através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) procede, pelas 12 horas, no Salão Nobre da Vice-Presidência do Governo Regional, ao ato público de entrega de apoios financeiros a agregados familiares ao abrigo do Programa de Reabilitação de Imóveis Degradados (PRID).

O PRID é um programa de apoio financeiro directo às famílias economicamente carenciadas e sem hipótese de recorrerem ao crédito bancário, destinado a efectuar obras de recuperação e reabilitação de habitações degradadas.

Abertura do Mercado de Usados

Inauguração do Mercado de Usados, pelas 18 horas, no Madeira Tecnopólo, que contará com a presença do secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves.

A 2.ª edição do Mercado de Usado terá em exposição cerca de duas centenas de veículos usados e conta com a participação de 9 concessionários automóveis e multimarcas.

Dia Internacional do Voluntariado

A FNAC Madeira e o Instituto de Segurança Social da Madeira assinalam esta data com uma acção dedicada ao tema. Evento começas as 19 horas, no centro comercial Madeira Shopping, e contará com música ao vivo.