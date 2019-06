“Esta empresa continuará a ser pública”, diz Albuquerque sobre a HF

Miguel Albuquerque disse que a Horários do Funchal (HF) continuará a ser uma empresa pública, sendo este “um compromisso assumido pelo Governo Regional, que não será alterado”.

“Esta empresa continuará a ser pública, no quadro daquilo que é o nosso compromisso político, e gerida em função do interesse público”, afirmou na cerimónia de homenagem aos 157 colaboradores da HF, realçando o facto de esta empresa não dar “prejuízo”.

O presidente do Governo Regional realçou o facto de a HF ser uma “empresa de sucesso”, que possui 33 anos de existência. Um sucesso que, no seu entender, está relacionado com “a prestação do serviço público, a forma como é gerida e a capacidade que teve e que continua a ter de estimular os seus trabalhadores no desempenho das suas funções”.

“É uma empresa que os funchalenses e os madeirenses, em geral, consideram como uma empresa credível e altamente profissionalizada. Por isso, estou aqui hoje para reiterar a todos os trabalhadores a nossa confiança no trabalho que tem sido desenvolvido”, disse, realçando o facto de esta ser uma empresa exemplar no transporte público na Região.

Refira-se que foram homenageados 157 colaboradores da HF, 48 receberam a medalha dos 25 anos e 96 colaboradores receberam a medalha dos 30 anos.