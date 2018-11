Essência do Vinho recebe Masterclass de Vinho Madeira

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), em parceria com o sector dos Vinhos da Madeira, está novamente presente na Feira Essência do Vinho da Madeira, organizada pelo DIÁRIO de Notícias.

Durante o evento que decorre até amanhã, 24 de Novembro, no Centro de Congressos da Madeira, serão realizados dois Masterclass, ministrados pelo IVBAM.

O primeiro acontece já hoje, às 19 horas, com o Masterclass de Vinho Madeira, onde estarão em prova os vinhos das empresas e exportadoras Pereira D’Oliveira, H.M. Borges, Sucrs., Henriques & Henriques, Vinhos S.A.; Vinhos Barbeito; Justino’s Madeira Wines; Madeira Wine Company, J. Faria & Filhos e CAF-Madeira Vintners.

Para amanhã, dia 24, o Masterclass será dedicado aos vinhos DOP ‘Madeirense’, onde estarão em prova os vinhos das empresas Duarte Caldeira & Filhos - Seixal Wines, Lda, com a sua marca ‘Terras do Avô’, Madeira Wine Company, com ‘Atlantis’, Justino’s Madeira Wines, com ‘Colombo’, Juvenal Franco, com ‘Boneca de Canudo’, Elsa Ferreira, com a marca Pedra de Fogo, Octávio Ascensão Ferraz, com a marca ‘Xavelha e Seiçal’ e Sociedade de Prod. Vinho do Seixal, Unipessoal, Lda. com a marca Seiçal.

Para além da componente educacional dos Vinhos da Madeira, o IVBAM, apostou na vertente promocional, através da colocação de painéis, distribuição de folhetos e exibição de vídeo promocional do Vinho Madeira durante o decorrer da feira.

Esta feira, que vai já na sua 7.ª edição, é organizada pela EV - Essência do Vinho e Diário de Notícias da Madeira e é o maior evento vínico na Madeira, reunindo um vasto público, desde profissionais de hotelaria e restauração, jornalistas e público em geral, tendo em 2017, contado com a presença de cerca de 3.000 visitantes.

A realização destas acções enquadra-se no Plano Promocional dos Vinhos da Madeira cofinanciado no âmbito Programa Operacional ‘Regional da Madeira 2014-2020’.