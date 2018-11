Essência do Vinho Madeira realiza-se entre 21 e 23 de Novembro de 2019

A Essência do Vinho Madeira regressa no próximo ano, entre 21 e 23 de Novembro.

Este ano, a iniciativa, organizada pelo Grupo Essência do Vinho – Revista de Vinhos, em parceria com o DIÁRIO de Notícias da Madeira e apoio do IVBAM, conquistou o Funchal pela sétima vez. Entre quinta-feira e sábado, milhares de pessoas participaram na principal experiência do vinho no arquipélago e tiveram a oportunidade de descobrir, em prova aberta e em provas comentadas, mais de mil rótulos, perto de 100 produtores e 42 expositores de vinhos e gastronomia, com o que de melhor se faz em Portugal e no mundo, no Casino da Madeira.

Os mais icónicos e consagrados vinhos, bem como as novidades que todos esperavam, foram os destaques do evento, cuja sessão de abertura, na quinta-feira, teve a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos.

Do programa constaram ainda provas comentadas e masterclasses conduzidas por Rubina Vieira, do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), Alexandre Lalas, critico de vinhos e jornalista brasileiro, Américo Pereira, Sommelier, e sessões de cozinha ao vivo, com a participação dos Chefes Octávio Freitas e Vítor Sobral.