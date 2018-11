Escritor João de Melo vem à Madeira no Dia Mundial do Livro

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), no âmbito das ‘Conversas com um Escritor’, trará em pleno Dia Mundial do Livro, efeméride assinalada a 23 de Abril de 2019, o escritor português João de Melo.

A organização pretende trazer à Região autores de referência na área da literatura portuguesa e desafiar as escolas a trabalhar aspectos da sua obra. Em Abril, alunos e professores terão assim a oportunidade de conhecer o escritor e partilhar o produto da sua exploração a partir da obra escolhida para esse ano.

Este ano lectivo a escolha do escritor convidado recaiu sobre o escritor João de Melo, um dos autores portugueses mais conceituados no panorama literário português e cuja obra “Gente Feliz com Lágrimas” inclui o Plano Nacional de Leitura. Sendo assim, o público a inscrever-se para o “Conversas com um escritor” 2017-2018 é o do Ensino Secundário.

No dia da Conversa com João de Melo, as turmas envolvidas deverão apresentar ao escritor (no espaço do auditório do ABM) o resultado das suas reflexões sobre esta obra multipremiada. O tema geral é ‘A ilha dentro de mim’.

Estes trabalhos poderão ter a forma de um pequeno filme, diálogo teatral, poema ou prosa, entre outras formas de expressão – também se aceitam trabalhos no âmbito das artes plásticas, música e movimento ou a título individual.