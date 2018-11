Escolas da Calheta promovem Hora do Código

EB1/PE/C do Lombo do Guiné e a EB1/PE do Estreito da Calheta uniram-se para organizar um evento especial da Hora do código. Entre os dias 3 e 7 de Dezembro serão realizadas várias actividades associadas às Ciências da Computação nos contextos educativos desde a Educação Pré-Escolar envolvendo todos os alunos da Educação Pré-Escolar, 1º Ciclo, Ensino Recorrente e Universidade Sénior.

A actividade anual da “Hora do Código” é, este ano, realizada de 3 a 7 de Dezembro e para já, ao nível regional, são cerca de 45 as escolas que irão participar (de todos os níveis de ensino), envolvendo mais de 3.500 alunos. O evento de abertura acontece na EB1/PE/C do Lombo do Guiné, ficando a EB1/PE do Estreito da Calheta com a responsabilidade de fechar a iniciativa.

A Hora do Código é uma actividade anual da comunidade Code.org. Esta organização internacional pretende também introduzir actividades online, de programas, da robótica educacional e até sem a utilização da tecnologia propriamente dita.

Os primeiros passos ao nível da integração das Ciências da Computação já foram dados no contexto regional. Mas a organização diz que serão precisos mais. Elas têm espaço e a criatividade do professor será uma das melhoras formas para a sua integração, bem como o apoio fundamental do Gabinete de Modernização das Tecnologias Educativas, dá conta ao DIÁRIO, um dos docentes responsáveis.