Escolas Básicas do Caniço e da Ajuda vencem Concurso ‘O meu Postal de Natal’

A Escola Básica do Caniço e a Escola Básica da Ajuda são as vencedoras da edição 2018 do concurso ‘O Meu Postal de Natal’ organizado pela delegação regional da Associação Nacional de Professores (ANP). O passatempo decorreu no passado mês de Novembro e pretende incutir nas crianças hábitos de participação em concursos, estimular a imaginação e a capacidade criativa, proporcionar uma actividade lúdica e de expressão plástica, desenvolver a sensibilidade estética, promover a participação e o envolvimento da comunidade escolar e preservar o espírito ‘genuíno’ desta quadra natalícia na elaboração dos postais.

A EB1/PE da Ajuda venceu na categoria 1.º e 2.º anos com o postal feito pela aluna Leonor Quintas, do 2.º ano de escolaridade. Já a EB1/PE do Caniço venceu na categoria 3.º e 4.º anos, com o postal feito por Mariana Machin, do 3.º ano. Ambas as escolas vencedoras vão receber um Voucher no valor de 50€ em compras numa loja comercial, e um Livro Educativo para os alunos que elaboraram os postais.

O concurso teve o apoio das Lojas Pingo Doce da Madeira e SPAR Caniço de Baixo, e os postais vencedores serão a imagem do postal oficial de Natal da ANP - Madeira 2018.

Desde a I Edição realizada em 2011, a ANP Madeira já recebeu cerca de três mil postais para o Passatempo ‘O Meu Postal de Natal’, revelando uma grande adesão por parte das escolas e alunos nesta actividade. Esta edição não foi excepção, com mais de 300 postais a concurso, demonstrando o interesse das escolas nesta iniciativa.

No início de Janeiro irá decorrer no Espaço Professor, da ANP Madeira, uma exposição com todos os postais recebidos nas últimas cinco edições e que tiveram como vencedores as seguintes escolas:

I Edição - EB1/PE das Romeiras

II Edição - EB1/PE do Lombos dos Canhas

III Edição - EB1/PE de São Martinho – Funchal

IV Edição - EB1/PE da Serra de Água

V Edição - EB1/PE da Corujeira e Escola Nossa Senhora da Conceição – Porto Santo

VI Edição - EB1/PE da Vargem e EB1/PE/Creche do Caniçal

VII Edição - EB1/PE da Ajuda e EB1/PE do Caniço.