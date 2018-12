Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira realiza seminário ‘Nascer...Crescer...e Ser Feliz!’

A Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira vai realizar um seminário intitulado ‘Nascer...Crescer...e Ser Feliz!’, nos dias 16 de 17 de Janeiro de 2019.

Ao longo dos dois dias, o seminário vai incidir sobre doze temas de grande relevância para o cidadão e para os profissionais e estudantes de saúde, educação e serviço social.

Assim, no primeiro dia do seminário estarão em discussão temas como ‘Saúde Mental: Um pilar para uma vida feliz’, ‘Orientação Sexual’, ‘Identidade de género’, ‘Estou online e agora? Sexualidade e novos desafios’, ‘A importância da preparação para o nascimento nos dias de hoje – abordagens mais atuais’, ‘O Mundo da alergia na criança’, e ‘Perspetiva do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental no cuidar da pessoa portadora de doença infecciosa’.

O segundo dia de trabalhos, 17 de Janeiro, será dedicado aos temas ‘Espiritualidade’, ‘Capacidade de linguagem na criança nascida de pré-termo – normal ou atípico?’, ‘Saúde mental na primeira infância’, ‘Importância da integração sensorial no desenvolvimento da criança’ e ‘Vamos conhecer o Centro de Desenvolvimento da Criança!’.

O objectivo é valorizar o contributo das várias áreas da saúde mental, obstétrica e pediátrica no desenvolvimento do Ser Humano e optimizar o potencial individual de cada pessoa tornando-a útil e produtiva à sociedade em que vive, conseguindo deste modo realizar em pleno o seu projecto de vida.

O seminário irá decorrer na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, das 09 às 17 horas. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia através do endereço https://tinyurl.com/ess-insc.