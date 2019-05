Escola Gonçalves Zarco recebe alunos e professores provenientes de vários países

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, recebe entre os dias 27 e 31 de Maio, alunos e professores provenientes de diversas escolas parceiras, no âmbito do projecto ‘Healing Earth ART – HEART’, do Programa Erasmus+. O grupo é constituído por 25 elementos provenientes da Eslovénia, Itália, Polónia, Roménia e Turquia.

Este projecto surge da necessidade de sensibilizar os adolescentes para a importância da adopção de uma alimentação saudável e de serem consumidores mais atentos e conscientes, numa perspectiva de responsabilidade individual pela sua saúde e colectiva de sustentabilidade ambiental do planeta.

No decorrer desta semana, os alunos irão participar em diversas actividades e partilhar vivências com as famílias madeirenses que se ofereceram para os acolher, proporcionando aos parceiros estrangeiros a possibilidade de apreciar e aprender os nossos valores e tradições.