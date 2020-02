Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia refuta alarmismos sobre coronavírus

Encarregados de educação têm, nas últimas horas, contactado o DIÁRIO no sentido de mostrar a sua preocupação face a um grupo de professores (2) e alunos (4) da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, que entre os dias 16 e 23 de Fevereiro se deslocaram ao Sul de Itália, mais especificamente à cidade de Avola, em Sicília, no âmbito do programa de Erasmus ‘Art is Everywhere’.

A presidente do Conselho Executivo, Fátima Teles, esclareceu que “não há situação nenhuma” e que “não há motivos para os pais estarem preocupados”, até porque “estes professores e alunos deslocaram-se até ao Sul de Itália e não ao Norte”, Região do país onde se têm confirmado grande parte dos casos de coronavírus. A directora deste estabelecimento de ensino recordou que este grupo foi até terras transalpinas numa altura em que o vírus não se tinha propagado e lamentou ainda que os encarregados de educação procurem os meios de comunicação social ao invés de contactarem directamente a escola para obter mais esclarecimentos.

“Não há situação para alarme e ninguém faltou às aulas. Tudo está a funcionar em pleno e disponibilizámos tudo o que é preciso, nomeadamente o gel desinfectante. Os alunos foram inclusivamente alertados pelos directores de turma, antes das férias de Carnaval, em como proceder nestes casos”, acrescentou Fátima Teles.

Recorde-se que já ontem, outro grupo de pais mostrou preocupação quanto a dois docentes e três discentes da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, que também foram a Itália há duas semanas.