Escola Cristóvão Colombo organiza amanhã sessão informativa sobre o ‘Roteiro das Eleições’

Os alunos da Escola Profissional Cristóvão Colombo realizam amanhã, 27 de Novembro, uma sessão informativa denominada ‘Roteiro das Eleições’, integrada no concurso escolar ‘A minha voz na União Europeia’, organizado pelo Centro de Informação Europe Direct Madeira.

A equipa ‘Vox Populi’, constituída por quatro alunos do 12.º ano do Curso de Desenho Digital 3D, apresentará uma sessão com carácter inovador, demonstrando as suas capacidades não só para a organização de um evento desta natureza como também para a criação de estratégias de comunicação eficazes, pondo em prática alguns dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

A sessão tem lugar no auditório da EPCC, pelas 14h10, e contará com orador e coordenador do CIED Madeira, Marco Teles.

Refira-se que o principal objectivo do concurso é consciencializar para a importância do Parlamento Europeu.