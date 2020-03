Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco organiza VI Jornadas Pedagógicas GZarco

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no âmbito do seu projecto de formação contínua de professores, organiza, nos próximos dias 6 e 7 de Março, as VI Jornadas Pedagógicas GZarco subordinadas à temática ‘Autonomia, flexibilidade e inclusão: desafios e possibilidades’.

A sessão de abertura, no dia 6 de Março, pelas 9 horas, será presidida pelo secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

No dia 7 de Março, os trabalhos iniciam-se com a conferência ‘Os Professores Perante os Desafios da Avaliação Pedagógica’, proferida por Domingos Fernandes, Professor Catedrático da Universidade de Lisboa.

A organização das VI Jornadas Pedagógicas GZarco assenta na convicção de que, nesta época em que as escolas se vêm pressionadas pelas profundas transformações sociais ocorridas e pelas mudanças suscitadas pela implementação do projecto de autonomia e flexibilidade curricular, é fundamental criar momentos de reflexão para que as pessoas possam, em conjunto, responder a tamanhos desafios.