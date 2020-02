Escola Básica do Caniço debate relação entre alimentação, linguagem e fala

A EB1/PE do Caniço dá seguimento ao seu Projecto de Intervenção Precoce, denominado ‘Encontro de Pais’, coordenado pela docente Especializada Mariusky Spínola e recebe, no próximo dia 28 de Fevereiro, pelas 17h30, a Terapeuta da Fala, Ana Marques.

O tema escolhido para esta sessão - ‘Alimentação, Linguagem, Fala. Alguma Relação?’ assenta na crescente necessidade de pais e profissionais da educação saberem identificar sinais de alerta e agir em conformidade perante os mesmos. Esta sessão, tal como as três anteriores tem, como objectivo principal a partilha e troca de informação entre os vários actores presentes no desenvolvimento das crianças.

Apesar de as sessões anteriores terem registado a presença de poucos pais, a professora Mariusky Spínola considera que são uma “mais valia”, não só para os profissionais da educação, mas também para os pais, uma vez que as crianças “beneficiam directamente das aprendizagens que aqui se promovem”.

A docente relembra que o publico alvo deste projecto é “preferencialmente, os Pais e Encarregados de Educação das crianças do Pré-Escolar da nossa escola, e uma vez que o mesmo se enquadra no âmbito da Intervenção Precoce na Infância, é um projecto também dirigido às Educadoras de Infância e Auxiliares das respectivas salas, sendo que as portas estão sempre abertas a todo o pessoal docente e não docente, e ainda, aos encarregados de educação das crianças do 1.º ciclo que queiram frequentar”.

O Projecto arrancou no dia 30 de Outubro de 2019 com a presença de Raquel Teixeira, Psicopedagoga do SESARAM e com o tema ‘Competências Parentais - Lidando com os Desafios’. Mais tarde, foi abordado o tema ‘De mão dada com as Emoções’, a cargo de Lisandra Fernandes, Psicóloga do Centro de Recursos Educativos Especializados (CREE) de Santa Cruz.

Houve ainda uma terceira sessão dinamizada pela enfermeira especialista em Saúde Infantil do Centro de Saúde do Caniço, Vera Pestana, sobre ‘Desenvolvimento Infantil, prosseguindo agora com ‘Alimentação, Linguagem, Fala. Alguma Relação?’ para o qual a escola aproveita para deixar o convite à população.