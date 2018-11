Escola Básica do 2º. e 3º. Ciclos do Estreito nunca foi inaugurada por “birra” de Jardim

A Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos celebra hoje 40 anos, numa cerimónia que conta com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional juntamente com várias entidades.

Manuel Pedro Freitas, presidente da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, fez uma resenha histórica da Educação no concelho. Sobre a agora denominada Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, revelou que o actual edifício entrou ao serviço a 2 de Novembro de 1978, não havendo memória que alguma vez tenha sido inaugurada. Há contudo registo da presença, noutra data, do então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim.

O autarca do PSD concluiu que terá sido por “birra” de Jardim que a escola nunca foi inaugurada.

Albuquerque ainda não discursou, mas riu-se quando ouviu a “birra” do seu antecessor.