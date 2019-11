Escola B1PE do Covão e Vargem comemora Semana Inclusiva

De 5 a 8 de Novembro, a Escola B1 PE do Covão e Vargem, comemora a Semana Inclusiva, tendo como tema ‘Vamos contar uma história Inclusiva’, inserida no projecto Erasmus KA229, intitulado ‘Let´s tell you a story’.

Este projecto europeu, realizado por 6 países da União Europeia, nomeadamente Alemanha, Turquia, Croácia, UK , Eslovénia e Portugal visa enriquecer a prática docente utilizando os contos de fadas como ferramenta pedagógica. Os valores e a riqueza dos livros apresentam-se em posição de destaque numa visão empática e inclusiva. Esta visão inclusiva, pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de género dos seres humanos. Implica a transformação da cultura nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem excepção.

Durante esta semana serão realizadas várias actividades promotoras da inclusão, em contexto escolar e social, seguindo as directrizes do projecto europeu. A abertura está agendada para o dia 5 de Novembro, pelas 14h30, no Centro Social e Paroquial da Encarnação, tendo como convidada, a contadora de histórias Leda Pestana, uma referência regional no âmbito da leitura e narrativa.

Junta-se a esta semana, a Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas (DAAT), com o seu projecto ‘Todos podem ler’, onde as histórias apresentam-se em formatos adaptados às necessidades de alunos ou pessoas com outro tipo de necessidades especiais(versões em formato digital, áudio, Braille, relevo, negro ampliado, símbolos pictográficos ou em LGP) promovendo a leitura inclusiva e uma educação para todos.