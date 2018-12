Enfermeiros pedem Acordo de Empresa para o SESARAM

O recém-formado (cerca de um ano) SINDEPOR - Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal – propõe um Acordo de Empresa (AE) com o SESARAM, de forma a aproveitar a abertura, que a Região tem vindo a demonstrar, não só, mas nomeadamente, na área da saúde. A proposta para o estabelecimento desse AE foi feita, hoje, ao secretário da Saúde.

Na reunião com Pedro Ramos, foi explicado que o AE vigoraria até a um acordo, a nível nacional, entre sindicatos e Governo, para a criação da carreira de enfermagem, nos termos que têm vindo a ser públicos. Óscar Ramos, do SINDEPOR, disse ao DIÁRIO, que a proposta foi apresentada e que, agora, o sindicato vai aguardar serenamente por uma resposta do Governo regional.

“Solução essa que passa por um Acordo de Empresa com o SESARAM, sem perda de direitos e regalias por parte dos enfermeiros independentemente do seu vínculo contratual e podendo beneficiar da nova carreira proposta (... e que), permitiria aos enfermeiros um usufruto de condições mais vantajosas na RAM” até à existência do acordo a nível nacional.

O AE, na proposta do, teria de prever: Revisão da carreira; criação de três categorias; tabela remuneratória; regime de progressão; regime de acesso à reforma e aposentação.

Na prática, o SINDEPOR gostaria de ter um AE, á semelhança do que foi feito com a ARM.