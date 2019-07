Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora traz Durão Barroso à Madeira

Realiza-se nos dias 24, 25 e 26 de Julho, no Savoy Palace, o Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora. A iniciativa contará com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e traz à Madeira Durão Barroso, como orador principal.

Estes encontros permitem mobilizar um conjunto relevante de empreendedores portugueses e lusodescentes no mundo, bem como aproximar os empresários com negócios locais e que, da Madeira vendem para o mundo, proporcionando desta forma contributos de grande interesse e facilitando parcerias de negócio.

As inscrições podem ser feitas través do correio electrónico [email protected] e o programa da iniciativa está disponível no seguinte link.