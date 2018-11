Empresários porto-santenses apreensivos com greve nacional dos estivadores

Os empresários porto-sanenses estão apreensivos com a greve nacional dos estivadores, receando que afecte a ilha dourada. Duarte Rodrigues, Administrador do Grupo Sousa, antevê transtornos na próxima quinta-feira, com o cancelamento da viagem do navio Porta Contentores ‘Funchalense 5’, que traria 12 contentores para o Porto Santo.

As declarações foram proferidas à RTP Madeira e deixam antever um cenário difícil para os comerciantes. Alguns estabelecimentos estão, para já, abastecidos com algum ‘stock’, mas outros já estão a ser prejudicados.

Miguel Fonseca é um dos responsáveis pelo supermercado ‘Ilha Fresca’, e salientou ao DIÁRIO que a sua empresa já se precaveu ao receber um contentor há cerca de 15 dias, esperando ter ‘stock’ suficiente até que a greve termine. “Temos ´material em stock e, em princípio, esta grave não nos vai afectar” disse o empresário do supermercado ‘Ilha Fresca’.

Já João Leão, empresário na área de produtos de construção civil e da ‘Casa Leão’, vê as coisas de forma ‘negra’. “Já estou a sofrer as consequências, pois as mercadorias que deveriam chegar num determinado período, passam a vir duas semanas mais tarde”, prejudicando assim o negócio. “Nós deixamos de vender e o cliente deixa de comprar”, não sendo ainda possível entregar as encomendas “a tempo e horas”.

O empresário Cassiano Mendonça que detém o estabelecimento ‘Miragem’, uma loja de artigos variados, está também a ser prejudicado, uma vez que esta situação “está a atrasar principalmente as encomendas de Natal”.