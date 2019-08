Empresários podem adquirir pavilhões dos Parques Empresariais da Madeira

As empresas que operam nos Parques Empresarias da Madeira podem, a partir de agora, adquirir os terrenos e os pavilhões onde exercem a sua actividade. Uma forma de atrair mais empresários para estes espaços que têm registado grande procura por parte dos empresários.

Pedro Calado, vice-presidente do Governo, salientou hoje no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, que o processo de legalização dos terrenos vem facilitar a vida dos empresários que optem por estes espaços com “infraestruturas criadas, boa rede de acessibilidades e crescimento económico”.

O governante salientou o investimento do Madeira Parques Empresariais nos Parques de Câmara de Lobos e da Camacha, no valor de 2.6 milhões de euros, para a construção de 21 novos pavilhões.

Em termos gerais, os Parques Empresariais da Madeira têm, segundo Pedro Calado, uma taxa de ocupação que chega quase aos 60%, havendo alguns que se encontram “praticamente ocupados”, referindo-se aos da Cancela, Camacha, C. Lobos, Calheta e Machico.

Relembrou que há 15 ou 20 anos, quando este projecto começou a ganhar forma, havia uma “relutância por parte dos empresários em instalar-se nestes espaços”, mas actualmente, com a criação de infraestruturas, rede viária e acessibilidades melhoradas, “criaram-se condições, os empresários foram ganhando confiança e viram as vantagens de estar num parque empresarial”, falando num processo “normal de confiança, credibilidade e crescimento”.

Um pavilhão destes pode custar entre 400 e 700 euros por mês em arrendamento, dependendo da área (150 m/2 ou 250/m2). A aquisição do terreno e do pavilhão poderá custar 140 a 160 mil euros, valores que o governante considera “justos” pelo tipo de infraestruturas e por estar abaixo dos valores praticados nos centros das cidades.

O governante visitou a construção de 15 novos pavilhões no Parque Empresarial de Câmara de Lobos que serão entregues em finais de Outubro a novas empresas.