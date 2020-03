Empresário madeirense faz apelo: hotel para os profissionais de saúde da Madeira

Dário Silva, empresário madeirense e administrador do Grupo Café do Teatro, tem sido uma das figuras mais activas no Facebook nestes últimos tempos face à evolução da pandemia do novo coronavírus na Madeira e no Mundo. Desta vez lançou um repto, em jeito de apelo, aos hoteleiros e também ao Governo Regional, isto “numa terra como a nossa cheia de hotéis e que neste momento estão fechados”.

“Porque não disponibilizar um hotel para os nossos profissionais de Saúde! Façam lá isso pela saúde de TODOS OS PROFISSIONAIS e pelos MADEIRENSES! Estas pessoas precisam de ISOLAMENTO, WC privada e não coisas partilhadas como são as Pousadas de Juventude!”, refere o empresário, lançando ainda outra sugestão.

“Temos também de ajudar o GOVERNO não é só pedir apoios e nada fazer! O parque do Hospital também deve ser GRATUITO para estes profissionais! Vamos MADEIRA. Partilhem ao máximo para conseguirmos isto! É muito IMPORTANTE!”, menciona o madeirense.

O ‘post’ já alcançou mais de 40 partilhas e ultrapassou as 100 reacções.