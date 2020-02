Empresária Isabel dos Santos regulariza contas atrasadas de três empresas na Madeira

Três sociedades do universo empresarial da filha do ex-presidente angolano Isabel dos Santos formalizaram, ontem à tarde, o depósito no Registo Comercial da Zona Franca da Madeira das contas respeitantes aos exercícios de 2017 e 2018. Este acto permite evitar o encerramento das empresas ‘Niara Holding SGPS’, ‘Dorsay SGPS’ e ‘Yako – Retalho Alimentar’, todas sediadas num escritório no 3.º andar do n.º 47 da Rua do Esmeraldo, no Funchal.

Conforme o DIÁRIO noticiou na semana passada, a Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da Madeira já tinha dado início ao procedimento de dissolução das sociedades ‘Niara Holding SGPS’ e ‘Dorsay SGPS’ “por estar em falta o registo de prestação de contas durante dois anos consecutivos”. As últimas contas depositadas eram referentes ao ano de 2016.

Entretanto, no âmbito da investigação que está a ser realizada ao universo empresarial controlado por Isabel dos Santos, o Ministério Público pediu ao Instituto de Registos e Notariado (IRN) informação sobre todos os movimentos da ‘Niara Holding SGPS’ e da ‘Dorsay SGPS’.