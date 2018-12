Empresa Municipal entrega cabazes a famílias carenciadas de São Vicente

A Naturnorte, empresa municipal de São Vicente, vai entregar, esta sexta-feira, dois cabazes a famílias carenciadas desse concelho. A cerimónia está marcada para as 10 horas.

A iniciativa decorre no âmbito da responsabilidade social da empresa e vai visar duas famílias, com um cabaz composto por bens de primeira necessidade (comida e bebidas) e também roupas para crianças, num valor total de mil euros.

As famílias foram referenciadas pela Segurança Social. Tabém no ano passado, dois agregados familiares foram comtemplados com este apoio.