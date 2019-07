Empresa madeirense entre as maiores do sector do pescado

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, visitou as instalações do grupo ‘Vidinha’, na Zona Franca Industrial, no Caniçal, no âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’.

Pedro Calado disse que esta “é uma das maiores indústrias pesqueiras que existe no país” e que está presente nas 29 lotas que existem a nível nacional, distribuídas pela Madeira, Açores e continente.

Além disso, referiu que esta empresa é responsável por 70% da exportação a nível nacional,sendo que, por ano, exporta 3.500 toneladas de atum e 1.500 toneladas de peixe espada-preto.

“Esta é uma empresa que está a aproveitar e muito bem as vantagens do Centro Internacional de Negócios e as vantagens de estar localizada no Caniçal, nos terrenos da Zona Franca da Madeira”, frisou, acrescentando que esta pretende “expandir a sua área de fabrico”.

Além disso, frisou o facto de aquela empresa, que possui cerca de 70 funcionários, estar também a aproveitar aquilo que o Governo Regional tem feito de investimento no que diz respeito ao transporte aéreo de mercadorias, nomeadamente o avião cargueiro para exportar peixe.

Ainda em matéria de exportação, o vice-presidente do Governo Regional disse que “esta está, neste momento, a ser feita para mercados internacionais, como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Espanha”, sendo, por isso, uma actividade que está em franco crescimento e que aproveita, em muito, aqueles que são as nossas condições naturais e intrínsecas de uma ilha como a Madeira”.