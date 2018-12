Empresa Horários do Funchal vende viagens ida e volta a 2 euros na Noite do Mercado

A Horários do Funchal anunciou há instantes uma campanha para a Noite do Mercado, apelando a que os madeirenses se desloquem para esta ‘reunião’ viajando de autocarro.

Entre as 18 horas do dia 23 de Dezembro e as 8 horas do dia 24 de Dezembro, a empresa de transportes públicos disponibiliza a venda de bilhetes a bordo dos autocarros por dois euros, com direito a ida e volta.

As viagens serão também gratuitas para crianças até aos 12 anos.

“Sem preocupações com estacionamento, multas, levar o carro para casa... mais cómodo e seguro!”, escreve a Horários do Funchal na publicação.