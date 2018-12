Empresa de Electricidade da Madeira iniciou testes com contadores inteligentes no Porto Santo

A Empresa Electricidade da Madeira (EEM), em parceria com a Schneider Electric, iniciou, esta semana, no Porto Santo, os primeiros testes com contadores inteligentes, uma das etapas do ‘Smart Grid’ – rede inteligente – e do ‘Smart Metering’ – contadores inteligentes, integrados no projecto ‘Porto Santo Sustentável – Smart Fossil free Island’.

Recorde-se que o projecto ‘Smart Grid’ e ‘Smart Metering’ foi apresentado, na semana passada, no Porto Santo, com a presença do vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, onde foram também apresentados os equipamentos que irão ser instalados em todas as casas e empresas da Ilha Dourada.

Nestes primeiros testes efectuados com contadores inteligentes de energia na Região, que decorrem até ao final desta semana, os técnicos irão avaliar o comportamento dos equipamentos, por forma a que a substituição de todos os contadores instalados na ilha, já no início de 2019, decorra sem sobressaltos.

Do ponto de vista técnico, os testes visam a validação da solução desenvolvida para a Região que se estende desde a plataforma AMI/MDM (residente nas instalações da EEM) integrada com todos os sistemas corporativos da EEM, passando por toda a nova rede de telecomunicações da EEM, pelos novos centros (de dados e de telecomunicações) e pelos 77 postos de transformação, terminando nos quatro contadores inteligentes (de teste) instalados em pontos estratégicos da rede.

Nesta operação está envolvida a Schneider Electric, líder na transformação digital da gestão de energia e automação, que foi também a escolhida, mediante um concurso limitado por prévia qualificação, pela EEM para o desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras para a rede de energia elétrica da ilha de Porto Santo.

A experiência e o reconhecimento internacional da Schneider Electric, nomeadamente ao nível das soluções de ‘Smart Metering’ e ‘Smart Grid’, a valorização das suas soluções técnicas integradas, assim como uma estrutura global que permite a implementação do projecto no prazo esperado, foram factores determinantes para a escolha da Schneider Electric para parceira neste projecto, por estarem alinhados com as expectativas e necessidades apresentadas pela EEM.