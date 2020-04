Emissões da ‘telescola’ para 10º, 11º e 12º anos começam no dia 20

As emissões de conteúdos programáticos para os 10º, 11º e 12º anos, com vista à preparação dos exames nacionais, vão começar no dia 20 de Abril, na RTP-Madeira.

A informação foi dada por Miguel Albuquerque, na conferência de imprensa que decorre na Quinta Vigia, e em que o Governo Regional informou que, no que diz respeito ao ensino básico, do 1º, 2º e 3º ciclos a região vai seguir o modelo nacional, com conteúdos programáticos emitidos pelo canal RTP-Memória como complemento do ensino à distância que já decorre.

Albuquerque garante que as escolas não vão abrir enquanto não estiverem reunidas condições de segurança para alunos, professores e funcionários.