Emanuel critica postura de Albuquerque

Foi durante a cerimónia do hastear da Bandeira Azul que o presidente da Câmara do Porto Moniz criticou a postura do Governo Regional em não querer estabelecer contratos-programa com o município. Ao invés Emanuel Câmara lembrou que a autarquia nortenha “dá, paga, cerca de 100 mil euros” por serviços e rendas ao Executivo de Miguel Albuquerque.

“Não vale a pena estar a gritar para Lisboa quando, aqui, na Madeira, faz-se igual ou pior com as Câmaras da Região, principalmente com aquelas que não são da cor política do Governo”, expressou o edil que ainda assume a presidência do PS-M.

As palavras do autarca socialista surpreenderam justamente por ser num acto em que o complexo emblemático comemora 25 anos de conquista do galardão de excelência, conforme precisou a secretária regional do Ambiente e das Alterações Climáticas que escutou atentamente o discurso corrosivo do antigo colega de escola.

Mas Câmara não resistiu ficar com o assunto ‘entalado’ na garganta: “Não gostaria de ter feito este discurso, gostaria de elevar os 25 anos da Bandeira Azul, mas neste momento a bandeira do poder local tem de ser respeitado”.

À margem das declarações, Susana Prada quis replicar as críticas contrariando que “a colaboração faz-se com todos os municípios que tenham necessidade”, de resto, recordou que algumas das taxas que Emanuel Câmara apontou são da autoria do Governo da República.