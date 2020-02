Emanuel Câmara ‘deu nas vistas’ pela não comparência na apresentação da candidatura de Paulo Cafôfo

Emanuel Câmara, o ainda presidente do PS-Madeira foi a ausência mais notada esta manhã na apresentação pública da candidatura de Paulo Cafôfo à liderança dos socialistas madeirenses.

“Estou no Porto Moniz”, justificou o também autarca daquele concelho ao DIÁRIO, recusando dar mais explicação para não ter estado presente na concorrida apresentação que contou com intervenções de Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, e de Carlos Pereira, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS e deputado na Assembleia da República, além do candidato à sucessão de Emanuel Câmara, Paulo Cafôfo.

Recorde-se que as eleições directas para a escolha da nova liderança dos socialistas madeirenses está agendada para 9 de Maio e o Congresso Regional para os dias 23 e 24 do mesmo mês.

Tudo indica que o agora militante Paulo Cafôfo terá oposição na corrida à liderança do PS-M, pelo menos a julgar pelas intenções já publicamente manifestadas por Carlos Jardim, ex- responsável pela empresa municipal Frente MarFunchal.