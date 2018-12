Emanuel Câmara afirma que Humberto Vasconcelos “é mentiroso”

“O Sr. Secretário é mentiroso, e fiz questão de dizê-lo hoje, em Reunião de Câmara e de Assembleia Municipal, na presença dos membros eleitos pelo PSD, dos quais não recebi qualquer contraposição que fundamente as declarações do Dr. Humberto Vasconcelos”. É desta forma que Emanuel Câmara reage às declarações de Humberto Vasconcelos, hoje divulgadas na edição impressa do DIÁRIO.

Em causa está uma formação para os funcionários da autarquia, que o presidente não terá autorizado.

Emanuel Câmara, através de comunicado, explica que: “Depois da notícia publicada pelo Diário, onde o Sr. Secretário dizia que o Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz havia proibido funcionários da Autarquia para a participação numa formação, fiz questão de reunir com o meu executivo para perceber a veracidade desta acusação. Não entrou, formal ou informalmente, qualquer pedido de funcionários da Autarquia de Porto Moniz para participação em formação de aplicação de produtos fitofarmacêuticos”.

“Inclusivamente, se a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, se tivesse dignado facultar, à Câmara Municipal de Porto Moniz, alguma informação, dando conta que tal formação teria lugar neste concelho, seríamos os primeiros interessados em designar alguns funcionários da própria Autarquia para que pudessem ser certificados na área em questão”, acrescenta o mesmo documento.

O autarca termina a sua declaração lançando um desafio ao secretário: “Quantifique e evidencie tais pedidos. Até lá, para mim, será sempre mentiroso”.