Em 2019 Porto Santo com contadores inteligentes

A empresa de Electricidade da Madeira vai iniciar a colocação de contadores inteligentes nas casas dos porto-santenses, a partir de meados do mês de Janeiro.

A apresentação desta nova aposta por parte da eléctrica madeirense foi realizada na manhã deste sábado, no Centro de Congressos do Porto Santo, e contou coma presença do vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, do presidente da edilidade local, Idalino Vasconcelos e outras entidades regionais e locais.

Rui Rebelo presidente do concelho de administração da empresa de electricidade da Madeira disse ao DIÁRIO que estes contadores inteligentes fazem parte “de um programa vasto de ecossistema eléctrico inteligente”.

Estes novos contadores vão ser substituídos nas casas particulares mas também em empresas “sem qualquer custo para os referidos consumidores”, chamou a atenção Rui Rebelo.

Acabaram-se as estimativas

Esta nova aposta vai permitir “que a facturação seja na base do consumo real, pelo que não há estimativas e as pessoas pagam justamente aquilo que consumirem”.

O presidente da EEM disse ainda que os contadores inteligentes vão permitir às pessoas terem acesso diário àquilo que consomem e fazer uma gestão do seu próprio consumo”.

As casas vão realizar microprodução

“Depois vai permitir igualmente uma auto produção, ou seja, “as pessoas ao instalarem microprodução nas suas casas, (painéis fotovoltaicos) ,logo estes contadores vão permitir gerir os consumos que têm e é injectado na rede”, disse.

Rui Rebelo adiantou que esta nova aposta vai permitir “que deixem de ser incomodados por pessoal da empresa de electricidade, quer seja para fazer a leitura, quer seja para alteração de potência, logo, as vantagens são enormes”.

Contadores inteligentes são como relógios digitais

Estes contadores são relógios digitais, disse Rui Rebelo ao DIÁRIO. “São precisos na sua contagem, são rigorosos, logo sempre vantagens imediatas e visíveis para os consumidores”, concluiu.