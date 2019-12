A 19 de Dezembro 1997, os párocos Rui Sousa e Anastácio Alves rejeitavam as acusações de Alberto João Jardim, sobre a derrota do PSD nas freguesias da Ponta do Pargo e Quinta Grande. O governante acusava-os de influenciar o eleitorado.

Fazia também notícia, a 19 de Dezembro daquele ano, a série japonesa ‘Pikachu’, que no dia da estreia televisiva levou 700 pessoas com idades compreendidas entre os 3 e os 20 anos aos hospitais japoneses.