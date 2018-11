Eleições para o Parlamento Europeu em debate na Escola Ângelo Augusto da Silva

A Escola Ângelo Augusto da Silva, no Funchal, organiza na próxima quinta-feira, dia 15 de Novembro, uma conferência/debate denominada ‘Roteiro das Eleições’.

Trata-se de uma iniciativa integrada no projecto #aminhavoznaUE, da responsabilidade do centro de Informação Derect Madeira, destinada aos alunos do 12.º ano de escolaridade. A ideia é sensibilizar os jovens que estão prestes a votar pela primeira vez, para a importância do voto nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, marcadas para o próximo ano, em Maio de 2019.

A conferência/debate realizar-se-á entre as 9h45 e as 11h30.