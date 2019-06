Elas devoram as nossas casas! SOS Térmitas!

As térmitas constituem uma das cerca de 30 ordens dos insectos. Embora se assemelhem a formigas, são mais aparentadas com as baratas, uma vez que evoluíram, há 100 milhões de anos, de um tipo primitivo de barata comedora de madeira, actualmente extinta. No presente momento, são conhecidas 2 espécies de térmitas na Região Autónoma da Madeira, embora a que detém mais importância será certamente a térmita de madeira seca (Cryptotermes brevis).

Como podemos identificar a presença de térmitas?

A identificação das térmitas é relativamente difícil, ainda que seja possível detectar a sua presença:

- Pelas asas que se acumulam nas janelas e clarabóias durante os meses de Maio a Agosto (períodos de reprodução);

- Pelos montículos de dejectos (granulado) que se acumulam nos soalhos, debaixo dos móveis, junto de rodapés, etc.

Que madeiras são menos afectadas pelas térmitas?

As térmitas devoram todos os tipos de madeira, embora as menos afectadas pelas térmitas sejam as madeiras exóticas mais duras (Maçaranduba, Tacula, Jatobá) e no caso das mais afectadas temos as madeiras resinosas (Pinho, Criptoméria). Recomenda-se a utilização de madeira pré-tratada em autoclave, com técnicas adequadas, mas também no local de aplicação deverão ser introduzidos os biocidas preservadores da madeira.

Em qualquer obra ou aquisição de equipamento em madeira, deve certificar-se do tipo de biocida preservador da madeira a aplicar (preventivo ou curativo), do seu estado de conservação, dos tratamentos prévios e das garantias que lhe são oferecidas.

Como podemos evitar esta infestação?

Há diversas medidas a implementar que podem diminuir o risco de infestação da sua habitação.

- Se vai construir de novo, poderá evitar usar madeiras nas infra-estruturas do telhado ou só usar madeiras pré-tratadas;

- Se habita uma casa de betão, basta ter muita atenção ao estado das peças de mobiliário, arte, livros e outros artefactos que lá introduz e, por outro lado, colocar redes finas nas janelas de inícios de Maio aos finais de Agosto;

- Se já habita uma casa com as estruturas em madeira, deverá proceder a rastreios técnicos e a aplicações preventivas sazonais de um biocida preservador da madeira no sótão, calafetar frestas e utilizar armadilhas de luz no sótão;

Deverá ainda manter-se informado do estado de infestação das habitações que circundam a sua.

O que devemos fazer se tivermos móveis com térmitas?

A técnica preferencial deverá ser o controlo por atmosfera controlada, revela-se actualmente a medida mais adequada e com menor potencial de dano face ao controlo em objectos de valor histórico, tais como quadros, mobiliário, livros, entre outros.

Em alguns casos, poder-se-á recorrer à aplicação localizada de biocidas preservadores da madeira por injecção, impregnando as peças com formulações distintas. Poderá ainda submeter a tratamentos primários, os quais podem limitar as condições de proliferação das térmitas, tais como:

- Congelar pequenas peças em arcas congeladoras, durante dois a três dias;

- Expor ao sol, durante 7 dias consecutivos, peças maiores envolvidas em sacos de plástico preto.

Estas medidas estão ao dispor de qualquer cidadão, dado o baixo custo que envolvem.

