Eduardo Jesus destaca apoio da Associação de Promoção às medidas do Governo Regional

A Assembleia Geral da Associação de Promoção da decorreu esta tarde e o secretário regional do Turismo e Cultura destaca a “grande participação”, numa reunião que contou com cerca de 60 associados.

“Votaram, por unanimidade, as contas e o exercício de 2019 e participaram activamente no trabalho que está a ser posto em prático relacionado com o plano de actividades para 2020, com as devidas adaptações resultantes da situação pandémica que vivemos”, adianta.

Eduardo Jesus sublinha a “sintonia muito grande com as medidas que estão a ser levadas a cabo, não só ao nível da reorganização interna da APM, onde já se verificou a contratação de profissionais que estavam em falta, como também com as decisões têm sido tomadas relacionadas nomeadamente com a comunicação”.

Os sócio da APM consideraram positivas as campanhas em curso e a estratégia de comunicação. Foi destacada uma “nova vaga de comunicação” para conquistar o interesse de Portugal continental na Região,

“Destacaram-se outras medidas ao nível do aprofundamento da Região como destino seguro para viagem, directamente relacionado com o manual de boas práticas que tem sido desenvolvido e com a certificação que está em curso das unidades regionais, hoteleiras ou não”, informa.

O secretário regional considera importante os esclarecimentos prestados sobre as regras definidas para a Madeira no que diz respeito ao acesso por transporte aéreo.

“Foi o momento ideal para esclarecer as pessoas e sentir que as medidas estão a ser bem acolhidas e que colocam o conforto necessário no sector, não só para os que nos visitam e os que residem na Madeira, mas também para os que trabalham neste sector. Temos de olhar para os milhares de profissionais de um sector que lidam, diariamente, com aqueles que nos visitam e que têm as suas famílias e que também as querem preservar de qualquer ameaça que possa decorrer deste momento de abertura”, afirma.