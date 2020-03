Eduardo Jesus considera que novo coronavírus poderá levar à “retracção do mercado na escolha do momento para viajar”

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, visitou esta sexta-feira, no Funchal, a Euromar, agência de viagens, com forte presença no ‘incoming’ e que, este ano, comemora 40 anos de história ao serviço do Turismo da Madeira.

Na visita, foram debatidos assuntos de interesse para a Madeira, nomeadamente as operações com alguns países, onde a agência de viagens tem maior presença na captação de turistas e o impacto do coronavírus no mercado turístico. Eduardo Jesus considera que poderá ocorrer, por este motivo, “alguma retracção do mercado, na escolha do momento para viajar”.

O secretário de Turismo considerou que a visita à Euromar reforça “a proximidade que se quer junto dos operadores locais: ouvir o sector, aferir das preocupações, ideias e das recomendações” e acima de tudo, “sobre o que se pensa da actualidade, e da forma como se pode encontrar, para ultrapassar os desafios”.

A Euromar, agência criada em 1980 no ramo de viagens e turismo com sector de exportação e de importação, representa alguns Tour Operadores, na RAM, destacando nos seus projectos, viagens à medida do desejo dos seus clientes, bem como programas variados na Ilha e organização de conferências e congressos.

Eduardo Jesus foi recebido pelo Director Geral, Eduardo Silva e o administrador, José Figueira da Silva, fundador da empresa.

Esta visita está inserida na ronda de contactos que o secretário de Turismo tem vindo a fazer junto dos operadores locais.